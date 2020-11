La triste statistique de Lionel Messi qui fait mal à Barcelone

Le FC Barcelone est dans une grosse période creuse actuellement et aucun joueur n'arrive à sortir la tête de l'eau, même pas Lionel Messi.

Souvent loué pour ses qualités de buteur du coup franc, le sextuple Ballon d'or ne semble plus trouver le chemin des filets dans cet exercice et cela peut se ressentir au niveau des buts marqués par le club catalan.

"Lionel Messi a frappé 45 coup francs directs lors de ses 41 derniers matches toutes compétitions confondues pour Barcelone et n'en a marqué qu'un (contre Osasune en juillet 2020). Il en avait marqué 4 lors de ses 12 derniers avant cela. Raté", écrit Opta (site qui publie de nombreuses statistiques sportives) sur Twitter.

Les hommes mentent mais pas les chiffres.

