🎥 La fusée de Mickael Tirpan contre Trabzonspor: "Mon plus beau but? J'hésite"

Parti tenter sa chance en Turquie, Mickaël Tirpan aura dû attendre moins d'un an pour inscrire son premier but sous les couleurs de Kasimpasa. D'une superbe frappe des 30 mÚtres. Mais le Bruxellois n'affirmerait pas qu'il s'agit de la plus belle réalisation de sa carriÚre.

Passé par Dender, les Francs Borains, Mouscron, Eupen et Lokeren, Mickaël Tirpan a ait fait le tour en Belgique. En début d’année 2020, il a, pour la première fois de sa carrière, opté pour un défi à l’étranger en rejoignant Kasimpasa.

Une fusée pour ouvrir le compteur

Et, même s’il a rapidement été freiné par la crise sanitaire (il n’avait joué que huit rencontres avant que la compétition ne soit temporairement arrêtée), il s’y est imposé. Titulaire indiscutable depuis près d’un an désormais, il a ajouté une première rose à son bilan, en ouvrant le score contre Trabzonspor, d’une frappe pure et puissante qui est allée se loger dans la lucarne d’un Ugurkan Cakir impuissant.

Le genre de but qui fait soulever les foules... quand elles sont dans les tribunes. Le plus beau but de sa carrière? Pas forcément pour l'ancien Panda. "C’est un très beau but. Mais de là à dire que c’est le plus beau... J’hésite. Je me souviens d’un but que j’avais marqué au Canonnier avec Eupen qui était au moins aussi beau que celui-là", sourit-il. Le 23 septembre 2017, Mickaël Tirpan avait en effet ouvert son compteur eupenois d’une splendide demi-volée qui n’avait laissé aucune chance à Logan Bailly.

Un but particulier

Mais le but de vendredi soir revêt tout de même une dimension symbolique pour le défenseur central de Kasimpasa. "C’est toujours agréable de marquer, évidemment. Mais là c’était encore un peu plus spécial pour moi, parce que c’était le jour du premier anniversaire de ma famille. C’était ma manière à moi de lui souhaiter un joyeux anniversaire."

D’autant plus particulier, que l’ancien défenseur de l’Excel et d’Eupen est, la plupart du temps, éloigné des siens. "Ce n’est pas toujours simple. Mais je profite de chaque possibilité pour rentrer auprès de ma famille. Comme c'était le cas ce week-end par exemple. Et ça fait partie du métier de footballeur", ajoute-t-il.

Mickaël Tirpan a, en tout cas, trouvé en Turquie un terrain idéal pour exprimer ses qualités et la saison a bien démarré pour Kasimpasa, qui occupe la cinquième place de Super Lig après sept journées.