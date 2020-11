Jacky Mathyssen explique pourquoi il a enfin repris Nicolas Raskin chez les U21

Jacky Mathyssen a enfin repris Nicolas Raskin chez les U21. Le coach des Diablotins a justifié son choix.

"C'est une sélection très logique. Jusque maintenant, Nicolas était l'un des joueurs importants des U19. Si leur match avait eu lieu en Espagne, il n'aurait peut-être pas été repris dans ma sélection. Maintenant que tout est annulé pour les U19, je crois qu'il peut m'aider avec sa forme du moment et sa combativité. Il mérite d'être repris et je suis très content qu'il soit là", a expliqué Mathyssen.

