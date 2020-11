Premier League : Manchester United se donne de l'air face à Everton

Après sa défaite face à l'İstanbul Başakşehir en début de semaine, Manchester United a su rebondir en championnat cet après-midi face à Everton.

Aujourd'hui, la 8ème journée de Premier League a débuté avec une rencontre attendue entre Everton et Manchester United. Finalement, alors que les Red Devils semblaient dos au mur après leur défaite en Europa League face à l'İstanbul Başakşehir, ce sont eux qui sont parvenus à s'imposer.

Pour rappel, les deux équipes restaient sur une mauvaise dynamique de deux matchs sans victoire en championnat (2 défaites pour Everton et 1 nul et 1 défaite pour Manchester) et avaient besoin de points. Un impératif compris par les hommes d'Ole Gunnar Solskjær. Pourtant, ce sont les Toffees qui ont frappé en premier avec une ouverture du score signé Bernard à la 19ème minute de jeu.

Mais la formation à la tunique rouge n'a pas mis longtemps à réagir. Porté par un Bruno Fernandes en feu, auteur d'un doublé (25ème, 32ème), le club mancunien est revenu rapidement au score avant de prendre l'avantage. Un différentiel déjà suffisant puisque les hommes de Carlo Ancelotti, peu inspirés offensivement, n'ont cadré qu'un seul tir en 95 minutes de jeu. Puis, en fin de match, l'ancien parisien, Edinson Cavani, entré à la place d'Anthony Martial, a clôturé la rencontre par sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. Score final : 1-3 pour Manchester United.

Au classement, ces trois points font du bien aux Red Devils qui remontent à la treizième place avec 10 unités, soit autant que Leeds et Crystal Palace. Menacé avant la rencontre, Ole Gunnar Solskjær pourrait conserver son poste pendant encore quelques semaines. De son côté, après son début de saison prometteur, Everton est cinquième avec 13 points.