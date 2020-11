Ligue de champions : Manchester United chute en Turquie, la Lazio partage au Zénith

Ce mercredi soir à 18h55, deux rencontres de la troisième journée de la Ligue des champions avaient lieu.

Istanbul Basaksehir-Manchester United 2-1

Manchester United s'est incliné contre l'Istanbul Basaksehir (2-1). Le champion de Turquie a pu compter sur un Edin Visca en grande forme. Le Bosnien de 30 ans a parfaitement lancé Demba Ba pour l'ouverture du score (12e), 1-0. Juste avant la pause, l'attaquant sénégalais l'a remercié en laissant passer entre ses jambes une passe de Turuc que le milieu offensif a pu propulser dans les filets (40e), 2-0. Martial réduira le score avant de rejoindre les vestiaires (43e), 2-1. Si Man U a eu la mainmise sur le ballon en seconde période, les Mancuniens ne sont pas parvenus à arracher le partage. Au classement, les Anglais restent leaders (6 points). Istanbul marque ses premiers points. Ce soir, si le PSG s’impose à Leipzig, les Franciliens pourront donc rejoindre les Red Devils.

Zénith Saint-Petersbourg-Lazio 1-1

Le Zénit a longtemps cru l’emporter face à la Lazio à domicile grâce à un but de Yerokhin (32e), 1-0. Mais c’était sans compter sur Caicedo, auteur de l’égalisation à huit minutes du terme (82e), 1-1.

Mostovoy pensait offrir la victoire aux siens en toute fin de match mais son but a été refusé. En attendant le match entre le Club de Bruges et le Borussia Dortmund, la Lazio prend la première place (5 points), devant les Blauw en Zwart (4 points) et les Allemands (3 points). Le Zenit est dernier avec un seul petit point au compteur.