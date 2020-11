Départ canon pour Nacer Chadli qui n'est "pas encore à 100%"

Moins d'un quart de jeu et deux assists: Nacer Chadli a réussi ses débuts en Turquie.

Renverser une rencontre pour ses premières minutes en Super Lig turque: Nacer Chadli ne pouvait pas espérer mieux. Il a permis à Basaksehir de s'imposer contre Gençlerbirligi et il était évidemment ravi à l'issue de la partie.

Même s'il estime qu'il a été bien aidé par ses partenaires. "Nous leur avons mis la pression pendant les 30 dernières minutes, ils étaient à dix et on a fini par faire la différence. C'était plus facile pour moi d'entrer au jeu à ce moment-là", explique-t-il à Sporx.

Arrivé début septembre en Turquie, Nacr Chadli aura dû attendre près de deux mois pour obtenir ses premières minutes de jeu et il n'est pas encore à son meillur niveau. "Je ne suis pas encore à 100%, mais je vais aller avec l'équipe nationale, où j'espère également avoir du temps de jeu et après la trêve, j'irai mieux", estime-t-il.