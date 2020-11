Le calendrier fait aussi réagir Löw et Neuer

Kevin De Bruyne et Pep Guardiola se sont plaints du calendrier chargé des joueurs. Ces paroles ont connu un écho similaire en Allemagne.

Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer et le sélectionneur allemand Joachim Löw se sont exprimés ce mardi au sujet des cadences infernales imposées aux footballeurs dans les grands clubs européens.

Ce début de saison illustre parfaitement la nécessité d'envisager un allégement du calendrier pour le football de haut niveau. En effet, les blessures n'ont jamais été aussi importantes qu'en ce moment et l'enchaînement des deux saisons pour les équipes du Final 8 est difficile à digérer.

"On n'avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j'espère qu'on n'en connaîtra plus ! Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail. Après les matchs, nous faisons de la récupération, ensuite un peu de tactique, le dernier galop la veille du match, et il faut déjà rejouer", a souligné le gardien allemand en conférence de presse.

De son côté, Joachim Löw reconnaît que la période post-confinement est dure à digérer pour tout le monde. "C'est à prévoir et nous n'avons joué que deux mois cette saison. Les problèmes vont s'aggraver. Si nous, les entraîneurs, ne sommes pas raisonnables, nous allons avoir un énorme problème l'an prochain. Il y a une raison, si les joueurs se blessent maintenant. Déjà en septembre on le voyait venir. J'espère que les responsables des calendriers vont réfléchir", a confié le sélectionneur de l'Allemagne.