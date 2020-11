Barça : Ronald Koeman aimerait se débarrasser de six joueurs cet hiver

Le FC Barcelone pourrait dégraisser cet hiver.

Les débuts de Ronald Koeman en Catalogne sont mitigés au niveau des résultats. Le Néerlandais et ses troupes pourraient faire bien mieux, eux qui sont huitièmes en Liga et sont premiers de leur groupe en Ligue des champions avec trois victoires en autant de rencontres.

Toutefois, le technicien néerlandais aurait décidé de se débarasser de plusieurs joueurs cet hiver, comme le rapporte AS. Parmi cette liste d'indésirables, on retrouve Riqui Puig (3 minutes de temps jeu cette saison), Carles Aleñá (6 minutes de temps jeu cette saison), Martin Braitwhaite (38 minutes de temps de jeu cette saison), Samuel Umtiti (0 minute de temps de jeu cette saison), Junior Firpo (28 minutes de temps de jeu cette saison) et Matheus Fernandes (jamais été retenu dans une liste de Ronald Koeman pour un match cette saison).