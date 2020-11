Le FC Bruges reçoit un prix européen... extrasportif !

Le livre publié par le FC Bruges a été récompensé par le "More Than Football Award 2020".

Le FC Bruges réalise de belles performances sur la scène européenne pour l'instant mais le premier prix de la saison sera extrasportif pour les Blauw en zwart.

En effet, le club vient de remporter le "More Than Football Award 2020" pour le livre "De Beer en zijn Sjaal" (L'ours et son écharpe).

"Le livre unique pour enfants a été élu meilleure action sociale du football européen."

"Avec l'histoire à raconter, le Club veut enseigner aux futures, mais aussi aux générations actuelles de supporters, que les autres couleurs des clubs ne nous différencient pas, mais que c'est précisément l'amour du football qui nous rassemble."