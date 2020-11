Le président de Nice évoque l'avenir de Dante (ex-Standard)

Victime d'une rupture du ligament croisé au genou, le défenseur central âgé de 37 ans (11 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) ne rejouera pas avant de nombreux mois.

Le contrat de Dante avec l'OGC Nice se termine en juin prochain. Quel avenir pour le Brésilien au sein du club azuréen ? "Il y a eu des discussions avant cet évènement et on va continuer ces discussions" a affirmé le président niçois Jean-Pierre Rivère sur RMC.

"Pour le prolonger ? On verra tout ça, on le laisse récupérer de son opération. (...) On a une parole. C'est un joueur très important pour nous et un capitaine. On a envie de le conserver dans le club. Après, est-ce que ce sera comme joueur l'année prochaine ? C'est quelqu'un qui sera dans le club. On ne va pas fermer la porte parce qu'il a 37 ans", a expliqué le président des Aiglons.