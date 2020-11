Adil Rami dévoile le nom du véritable leader de l'équipe de France

Dans un entretien accordé à Le Parisien, Adil Rami a expliqué qui était le joueur le plus écouté dans le vestiaire des Bleus.

Pour Adil Rami, Paul Pogba est le véritable leader de l'Équipe de France. "Le leader des Bleus ? Paul Pogba. Quand il parle, il est écouté, car il possède le charisme. Il en impose. Il y en a d'autres qui ont beau essayer de parler, ils n'ont pas le truc. On en rigolait entre nous. Je ne donnerai pas de nom mais quand l'interview sera lue, croyez-moi, tous les Bleus sauront de qui je parle. Paul a aussi montré qu'il savait se sacrifier. Lui qui aime les beaux gestes, il est arrivé en Russie en se rasant la tête pour qu'on ne parle pas de sa coupe de cheveux. Ce n'est pas un détail. Après, il s'est fait mal dans le travail défensif. Cette souffrance qu'il s'est imposé, tout le monde l'a vue", a soulignbé le défenseur central.

Le joueur de Boavista pense que la France peut remporter l'Euro 2021. "Les Bleus peuvent-ils gagner l'Euro 2021 ? Oui, s'ils n'oublient pas les erreurs du premier match du Mondial 2018 où on avait joué en oubliant l'engagement et l'esprit d'équipe. Ensuite, on avait réglé nos comptes en interne. Si les mecs s'en souviennent, ils seront champions d'Europe. J'ai tellement aimé cette équipe que, pour son rassemblement avant Portugal-France, j'aimerais aller les voir à l'hôtel à Lisbonne pour leur dire qu'ils me manquent", a conclu Rami.