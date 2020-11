L'Angleterre conquise par Romelu Lukaku? "Il a énormément progressé!"

Déjà très bon à l'aller, Romelu Lukaku n'a pas marqué, dimanche soir contre l'Angleterre, mais il a encore montré à l'Angleterre à quel point il avait progressé.

Pas de but pour Romelu Lukaku, mais un assist pour Youri Tielemans et un sauvetage sur la ligne: l'attaquant de l'Inter a sorti une nouvelle prestation convaincante avec l'équipe nationale.

De quoi donner des regrets à Manchester United, qui l'a laissé filer l'an dernier? "Il est très bon et j'ai toujours trouvé étrange que Man U le laisse filer. Pour être honnête, je n'ai d'ailleurs jamais pensé que ses stats y étaient mauvaises", estime Troy Deeney, capitaine emblématique de Watford et consultant pour Talk Sport sur ce match entre les Diables et les Three Lions.

Les stats et le jeu

Parce que Big Rom' casse la baraque depuis qu'il a rejoint Antonio Conte à Milan. "On voit aà quel point la tactique et l'entraîneur l'ont fait progresser", note le coéquipier de Christian Kabasele. "Quand il avait 16 ans, tout le monde disait qu'il avait énormément de talent. Il le prouve."

Les stats sont là pour appuyer la réflexion de Troy Deeney, mais pas seulement. "'Les buts s'enchaînent désormais. Mais dans le jeu, on peut voir aussi à quel point il est fort. Son jeu en pivot est excellent et ça lui a permis de donner un assist dimanche contre l'Angleterre."