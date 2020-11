La Pro League déconseille aux clubs de quitter le pays pour leur stage hivernal

Les clubs belges ont pris l'habitude de quitter le pays pour se mettre au vert durant la trêve hivernale. Au vu des circonstances sanitaires, la Pro League a officiellement déconseillé aux clubs de se rendre à l'étranger.

San Pedro del Pinatar, Benidorm, Marbella, voire le Qatar : presque tous les clubs belges quittent habituellement le territoire durant la trêve hivernale, seul le KV Courtrai étant resté au pays l'année passée. Mais les conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 compliquent tout déplacement et en 2020, bien peu de clubs devraient envisager de quitter la Belgique pour aller chercher un peu de soleil cet hiver.

Ainsi, rapporte Sudpresse, la Pro League a fait parvenir un mail officiel aux clubs de D1A et D1B afin de les enjoindre à rester en Belgique durant la trêve plutôt que se rendre à l'étranger. Ceci en raison des risques sanitaires, mais également, on s'en doute, des risques de quarantaine et complications d'organisation liées à celle-ci.