Courtois et les Diables regardent vers l'avant: "Nous avons de l'ambition, c'est le rêve de chaque joueur"

Les Diables Rouges sont à nouveau à un tournant de leur histoire. Un nul ou une victoire enverrait notre équipe nationale au Final 4. De quoi prendre le chemin d'une récompense pour notre génération dorée.

Cette fois, la Belgique ne voudra pas manquer le rendez-vous. Un résultat positif contre le Danemark qualifiera nos Diables pour le Final 4. Le groupe a faim de victoires, mais veut aussi remporter un titre.

"J'ai l'envie et l'ambition de gagner des titres avec les Diables, et cela vaut pour tout le groupe", a déclaré notre gardien en conférence de presse. "C'est pour cela que nous avons été déçus de perdre en demi-finale de la Coupe du Monde ou en quart de finale de l'Euro. Dans le groupe, beaucoup de joueurs ont gagné des trophées avec leur club, on a envie de le faire aussi avec les Diables. Mais il y a d'autres pays qui sont aussi très forts. Nous avons une des meilleures équipes au monde, il faut aussi gagner des titres. On a montré contre l'Angleterre qu'on savait jouer en résultat."

La première étape, c'est de se débarrasser du Danemark et tout donner lors du prochain Euro et lors du prochain Final 4 de la Nations League.