Ligue des Champions, Diables Rouges, récompense individuelle: un mois pas comme les autres pour Charles De Ketelaere

Sans grande surprise, le jeune Brugeois a été plébiscité par les supporters du Club de Bruges.

Place aux jeunes, cette saison, à Bruges. Alors que Youssouph Badji avait été élu joueur du mois de septembre, c'est un autre gamin qui a hérité du titre pour le mois d'octobre: Charles De Ketelaere a été préféré à Ruud Vormer, Hans Vanaken, Clinton Mata et Simon Mignolet, qui étaient également nommés.

Une grande première pour Charles De Ketelaere qui avait, notamment, inscrit le but décisif à Saint-Pétersbourg, en Ligue des Champions et qui a aussi profité de ses prestations brugeoises pour gratter sa première sélection et sa première cap avec les Diables Rouges.