Le programme chargé qui attend les Diables Rouges en 2021

Eliminatoires de la Coupe du monde, Euro et Ligue des Nations: les Diables vont beaucoup jouer l'an prochain.

C'est donc par un tryptique victorieux et par une qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations ont terminé une année 2020 particulière, concentrée en quatre mois. Mais l'année 2021 sera, en revanche, beaucoup plus riche en rendez-vous pour les hommes de Roberto Martinez.

Il y aura d'abord les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, qui débuteront en mars et dont le tirage au sort est prévu le 7 décembre prochain. Qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations, les Diables sont assurés de figurer dans un groupe de cinq équipes et disputeront donc huit rencontres entre le mois de mars et le mois de novembre pour tenter de valider leur qualification pour le Mondial qatari.

Mais il y aura aussi l'Euro 2020, reporté d'un an. Avec au moins trois matchs et un maximum de sept rencontres au programme des Diables. Et il y aura, enfin, le Final Four de la Ligue des Nations au cours duquel les hommes de Roberto Martinez disputeront quoi qu'il arrive deux matchs. Un total de 15 à 19 matchs: une année 2021 plus chargée qu'à l'habitude.