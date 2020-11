Jonathan David garde la confiance de son coach : "Il garde le sourire et il l'aura encore plus le jour où il marquera"

Après avoir marqué notre JPL de son empreinte, les choses s'avèrent plus compliquées pour l'ancien Buffalo qui a rejoint le LOSC.

Toujours sans but officiel depuis son arrivée à Lille, Jonathan David semble encore se chercher.

Cependant, il garde la confiance de son coach Christophe Galtier, qui pourrait tenter d'ajuster sa tactique pour mettre le jeune Canadien dans de meilleurs dispositions : "Nous avons joué un match d'entrainement avec une organisation différente. J'ai testé David associé à Bamba dans un 4-4-2, et j'ai vu des choses très intéressantes", confiait Galtier en conférence de presse.

"Jonathan travaille bien, il est bien physiquement, il garde le sourire et l'aura encore plus le jour où il marquera et que l'équipe gagnera. Il a profité de la trêve pour travailler", expliquait l'entraineur des Dogues.