Nacer Chadli et Boli Bolingoli battus dans le derby d'Istanbul

Boli Bolingoli était titulaire et Nacer Chadli est monté au jeu à la pause lors de la défaite d'Istanbul Basaksehir sur la pelouse de Besiktas.

Malgré sa titularisation et ses 90 minutes en sélection face au Danemark, Nacer Chadli n'était pas encore titulaire en club avec Istanbul Basaksehir, au contraire de Boli Bolingoli (averti à la 41e), dans le derby d'Istanbul sur la pelouse du Besiktas. Les champions en titre se sont inclinés (3-2) via des buts de Hutchinson, de l'ancien de Zulte Cyle Larin en première péridoe et de Vincent Aboubakar sur penalty en seconde.

Nacer Chadli montera au jeu à la mi-temps et l'Istanbul Basaksehir reprendra des couleurs, un doublé de Gulbrandsen permettant au score d'être moins large en fin de rencontre (3-2). Les deux clubs stambouliotes se retrouvent à égalité de points à la 7e place du classement.