Noa Lang se sent à la maison : "Le Club de Bruges est l'Ajax Amsterdam de Belgique"

Le troisième but de Noa Lang a suffi pour offrir la victoire au Club de Bruges face à Courtrai. L'ailier néerlandais a déjà trouvé son rythme dans l'équipe de Philippe Clément.

Les joueurs d'Eredivisie ont souvent besoin d'un temps d'adaptation à la D1A, plus physique que le championnat néerlandais, comme le confirme Noa Lang : "J'ai moins de temps quand je reçois le ballon. Aux Pays-Bas, j'avais le temps de contrôler, de regarder autour de moi ... Ici, j'ai directement un homme sur le dos", reconnaît le Brugeois, décisif face à Courtrai.

"Je jouais peu à l'Ajax et je repartais donc un peu de zéro ici. Je me sens mieux de match en match et de plus en plus capable de faire des kilomètres", continue Lang, qui n'a toujours pas su disputer 90 minutes : "J'espère en être capable assez rapidement mais quand le réservoir est vide, il est vide".

Un électron libre

Philippe Clément a loué les qualités de Lang en tant qu'ailier "libre", mais qu'a à en dire l'intéressé ? "Il me donne une liberté certaine dans mon jeu. Je dois me libérer, bouger entre les lignes, créer des actions dangereuses, donner une passe clé, marquer un goal ... Bref, faire la différence", explique Noa Lang.

Et il y arrive, avec déjà trois buts inscrits en Pro League. "Le FC Bruges est devenu ces dernières années l'Ajax Amsterdam de Belgique. Un club dominant, souvent champion. L'Ajax est un grand club et un grand nom dans le monde du football ; pour moi, le Club a le potentiel pour faire de même", conclut Lang.