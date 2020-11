Haaland adoube "le plus grand talent du monde" Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko est devenu à 16 ans et un jour le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga. Erling Braut Haaland, un autre prodige d'à peine 20 ans, a adoubé son jeune "successeur".

Cela ne ressemblait pas vraiment à un passage de flambeau, Erling Braut Haaland n'ayant lui-même que 20 ans, mais le Norvégien a salué la montée au jeu du (très) jeune Youssoufa Moukoko, 16 ans à peine et plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga depuis ce week-end. "Youssoufa est le plus grand talent au monde", affirme Haaland devant les caméras allemandes après le match.

"Il a une grande carrière devant lui et est bien meilleur que moi au même âge ! Son avantage étant qu'il évolue déjà au Borussia Dortmund alors qu'à l'époque, je jouais encore à Bryne, mon club formateur", pointe le Norvégien. "Moi ? Oh, j'ai 20 ans maintenant, vous savez. Je vieillis, c'est comme ça", a-t-il ensuite plaisanté. Erling Haaland est sorti remplacé par Moukoko après avoir inscrit un quadruplé ce week-end face au Hertha Berlin.