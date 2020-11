Une blessure qui tombe mal pour le leader de la Liga

La Real Sociedad sera privée de son maître à jouer pour le match important de jeudi en Europa League.

Coup d'arrêt pour David Silva au Pays Basque. L'ancien Cityzen est touché à la cuisse, comme le confirme la Real Sociedad et est dores et déjà forfait pour la rencontre de jeudi sur la pelouse de l'AZ et ne sera sans doute pas remis pour la réception de Villarreal dimanche prochain.

Au coude à coude avec l'AZ et le Napoli, la Real Sociedad est en course pour un ticket pour les seizièmes de finale de l'Europa League.