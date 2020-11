José Mourinho se veut rassurant pour Alderweireld

D'abord alarmant, José Mourinho a donné des nouvelles rassurantes à propos de la blessure de Toby Alderweireld.

Dans un premier temps, José Mourinho avait déclaré que le Diable Rouge "s'était blessé à cause de la fatigue et que son absence pourrait être longue."

Ce mardi, en conférence de presse avant la rencontre face à Ludogorets, le Special One a eu des mots bien plus rassurants pour son défenseur: "C'est une blessure musculaire mais ce n'est pas aussi grave que ce que nous pensions initialement. Il ne sera pas absent pour plus d'un moins comme nous le pensions. Je dirais entre deux et quatre semaines", a déclaré Mourinho.

Plus de peur que de mal donc pour notre compatriote, qui manquera les rencontres de Premier League contre Chelsea et Arsenal.