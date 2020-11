La crise au PSG ? Les chiffres qui inquiètent

Auteur d'un début de saison mitigé, le Paris Saint-Germain semble en difficulté depuis quelques mois. Certains chiffres accablent le club Qatari...

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la plus petite des marges face au RB Leipzig en Ligue des Champions (1-0). Malgré la victoire, le club de la capitale française n'a pas convaincu sur le terrain, comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison. Très critiqué pour les mauvaises performances de ses joueurs, Thomas Tuchel semble en difficulté. Alors, le PSG est-il en crise ? Réponse en chiffres et statistiques.

75,7% de passes réussies

Face au club allemand, le PSG a réussi 75,7% de ses passes. Il s'agit du plus faible total de l'équipe depuis le début de l'ère Qatari en 2011. En terme de possession de balle, l'équipe n'a eu le ballon que 37,2% du temps lors du premier acte, soit son plus faible total depuis plus de trois ans.

37.2 % - Paris n'avait plus affiché une si faible possession de balle à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions depuis le 27 septembre 2017 face au Bayern Munich (33.8 %). Tactique ? pic.twitter.com/lHqgn6QQM3 — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2020

16 ballons touchés

Contre les hommes de Julian Nagelsmann, Kylian Mbappé a touché seulement 16 ballons en première période. C'est le plus faible total parmi les vingt-deux acteurs sur la pelouse, à égalité avec... Péter Gulácsi, le gardien hongrois. Angel Di Maria est quant à lui le troisième joueur à avoir touché le moins de fois le ballon.

3 défaites

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est incliné à trois reprises sur les onze premières journées (face à Lens, Marseille et Monaco). Sur la période, il s'agit du plus grand nombre de défaites connu par la formation à la tunique rouge et bleue depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Jusqu'à présent, les coéquipiers de Marquinhos ont remporté 24 points, soit le pire départ comptable depuis la saison 2016/2017.

12,68 expected goals against

D'après les estimations réalisées par Understat, depuis le début de la saison, le club parisien aurait dû encaisser 12,68 buts. Une estimation calculée en fonction de la qualité des occasions que se sont créées leurs adversaires. Si ce chiffre donne un crédit supplémentaire aux performances de Keylor Navas, il souligne toutefois les difficultés défensives du PSG. En effet, si l'on se fie à ces chiffres, la défense du club d'Île-de-France ne serait que la cinquième meilleure défense de Ligue 1 derrière Lille, Rennes, Lens et Lyon. Factuellement, elle est la première aujourd'hui.

Si ces chiffres ne donnent évidemment qu'un aperçu des performances réelles du PSG, ils soulignent malgré tout le fait que les hommes de Thomas Tuchel ne réalisent pas un début de saison aussi idyllique que les précédents... Reste à savoir si le technicien allemand sera capable de trouver les solutions pour relancer la machine.