Le Standard de Liège y a cru jusqu'au bout et marque ses premiers points

Ce jeudi soir, le Standard de Liège accueillait le Lech Poznan lors de la quatrième journée d'Europa League.

Après trois défaites et un 0 sur 9, le Standard de Liège veut glaner ses premiers points en Europa League ce jeudi contre le Lech Poznan. Les Rouches ont une revanche à prendre contre les Polonais mais veulent aussi s'imposer, question de fierté comme l'avait souligné Laifis et Philippe Montanier en conférence de presse. L'entraîneur des Rouches avait décidé de laisser Samuel Bastien sur le banc ce soir. Nicolas Raskin et Gojko Cimirot faisaient quant à eux leur retour dans le onze liégeois.

Le Standard débutera bien la partie en pressant directement son adversaire. La première occasion viendra d'ailleurs des pieds de Nicolas Raskin avec une belle tentative à distance mais le ballon passera juste à côté (5e). Le matricule 16 aura ensuite l'opportunité d'ouvrir le score mais la frappe à bout portant de Fai poussera Bednarek à la parade (16e). Ce dernier effectuera un autre arrêt décisif onze minutes plus tard sur une déviation signée Oulare, très bien servi par Lestienne (27e).

Les Liégeois continueront d'assiéger les Polonais et Oulare s'offrira même un retourné qui passera à côté (32e). Peu avant la mi-tremps, les Rouches auront une nouvelle possibilité avec un centre de Gavory dévié par Lestienne mais sauvé par ce diable de Bednarek (40e). Le Standard sera réduit à dix suite à une deuxième jaune d'Oulare pour un coup de coude juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, Philippe Montanier fera monter Boljevic et Tapsoba à la place de Bokadi et Lestienne. Juste avant l'heure de jeu, Bodart effectuera un très bel arrêt sur un tir de Sykora (59e). Juste après, le Standard partira en contre-attaque et aura une double occasion avec une frappe de Cimirot repoussée par Bednarek et un tir de gavory qui passera juste à côté (59e). En supériorité numérique, le Lech Poznan ouvrira le score via Ishak (60e), 0-1. Pas assommés pour autant, les Rouches réagiront directement via Tapsoba qui égalisera (63e), 1-1.

Le Lech Poznan sera également réduit à dix après un deuxième bristol jaune de Crnomarkovic (74e). Les Polonais reculeront tandis que les Liégeois pousseront. En fin de partie, Tapsoba aura une belle opportunité sur un centre de Boljevic mais verra sa tête passer juste au-dessus (88e). Les troupes de Montanier seront récompensées puisque Laifis marquera le but de la victoire dans les toutes dernières secondes (90e+3), 2-1.

Avec cette victoire, le Standard marque ses premiers points en Europa League cette saison. Auteurs d'une bonne première période, les Rouches ont évolué à dix et ont laissé jouer un peu trop les Polonais en début de seconde période. Mais ils ont fait preuve à nouveau d'une bonne mentalité et sont revenus dans la partie avant d'arracher la victoire dans les derniers instants. Il faudra toutefois faire mieux dans le jeu dimanche soir lors du Clasico à Anderlecht.