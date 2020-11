🎥 Dries Mertens rend un dernier hommage à Diego Maradona dans les rues de Naples

Après la rencontre d'Europa League entre Naples et Rijeka, Dries Mertens a fait un détour par le quartier napolitain où un vibrant hommage a été rendu à Diego Maradona après l'annonce de sa mort. Le Diable rouge est arrivé avec une camionnette et un énorme bouquet de fleurs. Il est resté sur place quelques minutes dans le silence.

Insigne et Tommy Starace ont également été déposé des fleurs à l'extérieur du stade San Paolo pour rendre un dernier hommage à Maradona.

Dries Mertens went to the Spanish Quarters after tonights match against Rijeka to pay tribute to Diego Armando Maradona 💙 #D10S



