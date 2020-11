José Mourinho se rappelle de Maradona : "Il m'appelait après mes défaites"

Le monde du football se remémore Diego Maradona, certains de manière plus intime que d'autres. José Mourinho a eu la chance de connaître le Pibe de Oro personnellement.

En conférence de presse avant le déplacement de Tottenham à Chelsea ce week-end, José Mourinho a évoqué la mémoire de Diego Maradona, décédé ce 25 novembre 2020. "Le monde n'oubliera jamais Maradona. Je me suis assuré que mon fils, qui est né après sa carrière, en sache un maximum à son sujet, et je sais qu'il en fera de même avec ses enfants. C'était un peu pareil avec Alfredo Di Stefano : je ne l'ai jamais vu jouer, mais mon père a fait en sorte que j'en sache beaucoup sur lui", déclare le Special One.

"Et puis, il y a Diego, la personne. Il me manquera. Je suis triste de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui, j'aurais aimé ça. Sa famille, ses amis, ses collègues sont privilégiés d'avoir pu le connaître et d'avoir passé du temps avec lui", ajoute Mourinho. "Je le connaissais assez bien, et il m'appelait toujours après mes grosses défaites. Après mes victoires, jamais (rires). Diego me manquera, je suis très triste mais en même temps, j'ai le sourire car chaque minute passée avec lui, nous riions beaucoup".