Pieter Gerkens, si important à l'Antwerp : "Le ballon de Jordan était parfait !"

Pieter Gerkens a encore été décisif ce jeudi en Europa League : le roi de l'infiltration a inscrit le deuxième but de l'Antwerp sur un assist de Jordan Lukaku.

En seconde période, l'ancien du RSC Anderlecht aura fait partie des plus actifs au sein d'un Antwerp dominant. "On l'emporte méritoirement ici, je pense", déclare Gerkens après la victoire (0-2) au LASK Linz. "On savait que ce serait difficile, et il y a eu des occasions des deux côtés. Mais après le carton rouge, surtout, on a pris le dessus".

Gerkens lui-même a fait le break : "0-1 était un score risqué, il fallait résister à leurs offensives puis tenter d'aller mettre le deuxième. Ca a marché et ce résultat est capital pour nos espoirs de qualification", se réjouit l'Anversois. "Mon but ? Je passe bien devant mon homme, le plus dur était fait et le ballon de Jordan était parfait".