Ligue des Champions : Eden Hazard ne sera pas du voyage en Ukraine

Le Diable revenait de blessure, mais a rechuté contre Alaves.

Eden Hazard avait dû quitter la pelouse ce samedi, lors de la 29e minute de jeu contre Alaves. Une tuile pour celui qui revenait d'une longue absence et semblait retrouver ses marques tout doucement.

On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est de sa blessure. Toutefois, son entraineur Zinédine Zidane se voulait rassurant, évoquant "un simple coup" et non une blessure musculaire.

En attendant, le Real Madrid a annoncé sa sélection pour sa prochaine rencontre de Ligue des Champions au Shakhtar Donetsk mardi soir. Cependant, Eden Hazard ne sera pas du voyage, forfait pour une partie importante pour l'avenir du Real Madrid dans la compétition.