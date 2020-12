Le match d'Europa League de Gand sera lui aussi arbitré par une femme

Lundi, Stéphanie Frappart était nommé comme arbitre d'une rencontre de Ligue des champions. Une nomination historique dans l'histoire de la C1 puisqu'il s'agit de la première femme à arbitrer un match de ce niveau.

Au lendemain de cette nouvelle, c'est une autre femme qui aura l'occasion de siffler un match européen. L'UEFA a nommé Kateryna Monzul comme arbitre de la rencontre entre Gand et Liberec ce jeudi soir.

After Stépanie Frappart in CL, another big achievement for UEFA Women's refereeing, Kateryna Monzul (UKR) has been appointed in Europa League and she will make her debut in KAA Gent (BEL) - FC Slovan Liberec (CZE) on Thursday.

Full EL appointments here:https://t.co/xlnyWrTuhK pic.twitter.com/Cj2vVflaVF