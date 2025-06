OFFICIEL : un joueur important de Vincent Kompany au Bayern est annoncé dans sa nouvelle équipe !

C'est officiel, Leroy Sané quitte le Bayern Munich et s'engage à Galatasaray pour la saison prochaine. En fin de contrat avec les Bavarois, l'Allemand rejoint le club turc gratuitement.

Le joueur originaire d’Essen a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028. Son aventure avec les Munichois n’est cependant pas encore totalement terminée.

We are the best! 😎 pic.twitter.com/SYwsDcKZXN