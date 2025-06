Rik De Mil bien en passe de rejoindre l'Antwerp ! Les prochaines heures sont cruciales pour Charleroi !

Ca chauffe entre Rik De Mil et l'Antwerp. La saga devrait connaître son épilogue dans la journée...et pourrait ne pas faire plaisir aux Carolos.

Les rumeurs envoyant Rik De Mil à l'Antwerp remontent à quelques semaines. Si on a d'abord cru ces bruits de couloir impossibles à concrétiser vu l'engagement considérable de l'entraîneur à Charleroi, l'intérêt anversois s'est accentué ces derniers jours.

Et cela pourrait finalement payer ! Het Nieuwsblad rapporte que De Mil donnera aujourd'hui sa réponse aux deux parties. Nos confrères écrivent que la tendance est à un départ, il devrait finalement bien accepter l'offre venue du Bosuil, pourtant conquis par les Zèbres lors du dernier match de la saison.

Un coup très dur pour Charleroi ?

Il n'est pas encore sûr qu'Anversois et Carolos parviennent à trouver un terrain d'entente sur le plan financier. Mehdi Bayat a fait de Rik De Mil la figure de proue de son nouveau projet 2027 - 2030 et ne veut pas le lâcher.

Le natif d'Eeklo pourrait donc bien devoir démissionner de son propre chef, se libérer en rachetant la moitié de son contrat, il devrait alors payer environ six mois de salaire au Sporting. Une maigre compensation à côté de tout ce qu'il devait encore apporter au club.

Arrivé dans le cadre périlleux des Playdowns il y a un peu plus d'un an, Rik De Mil a réussi sa mission en maintenant les Zèbres en D1A avant d'affirmer son ambition cette saison. Malgré un automne délicat, le jeu de l'équipe s'est étoffé de mois en mois, jusqu'à remporter les Europe Playoffs et ce barrage européen à l'Antwerp. Perdre l'architecte du nouveau projet deux semaines à peine après l'avoir présenté comme l'architecte du renouveau carolo serait un fameux camouflet.