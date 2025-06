Pourront-ils vraiment le garder ? L'Union refuse 20 millions pour l'un de ses hommes forts

L'Union Saint-Gilloise aura fort à faire pour conserver ses cadres en vue de la saison prochaine. L'un des joueurs les plus convoités n'est autre que Franjo Ivanovic.

Dans toutes les lignes, l'Union Saint-Gilloise va devoir faire face à l'attrait de grands clubs européens pour plusieurs de ses joueurs. L'attaque ne fait pas exception à la règle. Hier, nous vous parlions du nouveau candidat pour accueillir Promise David, cela se bouscule également pour son compère Franjo Ivanovic.

Des équipes de Bundesliga et de Premier League non nommées se sont invitées dans le dossier, rapporte La Dernière Heure. Et on ne parle pas d'un intérêt diffus : nos confrères écrivent que plusieurs offres sont arrivées à Saint-Gilles.

L'une d'elles dépasserait même les 20 millions. Mais l'Union s'est montrée inflexible et en demanderait 30 pour son attaquant croate. Une somme qui confirme que si Ivanovic venait bel et bien à quitter le Parc Duden, ce ne sera pas encore dans les prochains jours.

Le jackpot de l'été ?

Les Unionistes sont en position de force : leur joueur ne sort que de sa première saison à Bruxelles et y dispose d'un contrat jusque 2028. Sans compter la carotte que constitue la qualification directe pour la Ligue des Champions.

Avec ses trois ans de contrat, sa saison à 26 buts et son nouveau statut d'international croate (il a d'ailleurs planté un doublé avec la Croatie il y a une semaine), Franjo Ivanovic pourrait lui aussi rapporter gros aux Bruxellois, comme Victor Boniface ou Mohamed Amoura avant lui.