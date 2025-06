Après le PSG et City, un grand club italien rentre dans la course pour Ardon Jashari et fait une première offre



Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Ardon Jashari pourrait devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League. Le médian du Club de Bruges est suivi par plusieurs des plus grands clubs européens. Le Club de Bruges s’apprête à vivre un été agité sur le marché des transferts. Plusieurs titulaires pourraient partir contre de très belles sommes et devront impérativement être remplacés. C’est notamment le cas d’Ardon Jashari, milieu de terrain suisse, qui a fait forte impression pour sa première saison en Venise du Nord. Le joueur de 22 ans s’est distingué en championnat, et encore davantage en Ligue des Champions. Ces dernières semaines, la presse du nord du pays a rapporté l’intérêt prononcé du Paris Saint-Germain et de Manchester City pour ses services. Le directeur sportif parisien, Luis Campos, l’aurait même rencontré en personne. L'AC Milan tente sa chance pour Ardon Jashari Autant d’éléments qui ont poussé le site Transfermarkt, cette semaine, à désigner Ardon Jashari comme le joueur à la plus haute valeur marchande de l’histoire de la Jupiler Pro League : 32 millions d’euros. Et la course ne fait que commencer. Ce vendredi, Het Nieuwsblad rapporte que l’AC Milan est entré en contact avec le clan Jashari pour évaluer la faisabilité d’un transfert. Les Rossoneri, qui offriraient 30 millions d’euros, devront probablement revoir leur offre à la hausse s’ils veulent espérer le recruter. De son côté, Ardon Jashari, encore sous contrat jusqu’en 2029, ne souhaite pas compromettre ses bonnes relations avec le Club, mais ne serait pas contre un départ vers le nord de l’Italie.



