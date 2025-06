"On ne peut pas lui en vouloir" : un ancien Diable Rouge est clair concernant Jérémy Doku !

Les Diables Rouges ont remporté un match important contre le Pays de Galles dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde (4-3). Jérémy Doku a notamment retrouvé le chemin des filets avec la Belgique, Marc Degryse évoque la prestation du joueur de Manchester City.

Certains Diables Rouges ont livré une très belle prestation. Youri Tielemans a été déterminant en tant que capitaine, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont été des piliers, comme si souvent lors des matchs de la Belgique.

Et puis il y avait aussi Jérémy Doku, l’homme du match. Il a réalisé une excellente performance, avant de livrer une interview piquante. "Selon certains, je ne suis pas assez efficace", a-t-il notamment déclaré.

Enfin décisif

"C’est comme ça que je veux le voir à chaque match. Tout le monde connaît et voit ses qualités, mais il doit les associer à des performances décisives et des victoires. Cette fois, il l’a fait."

Jérémy Doku a le bon état d'esprit selon l'ancien Diable Rouge : "S’il est resté quatre ans sans marquer, on a bien le droit de lui demander de le faire, non ? On ne peut pas lui en vouloir : il est toujours très critique envers lui-même, a le bon état d’esprit et travaille énormément."

"Il donne toujours tout. Pour moi, il mérite amplement son trophée d’homme du match ", conclut le consultant au micro de VTM.