Un ancien du Standard rêve d'Italie : "Je me sens bien, ma blessure est derrière moi"

Senna Miangue n'a pas vécu une saison facile au Cercle de Bruges. Mais il se dit prêt à rebondir, en Belgique ou même à l'étranger.

En fin de contrat au Cercle de Bruges, Senna Miangue n'est sans doute pas là où il s'attendait à être lorsqu'il rejoignait l'Inter Milan à 16 ans. Cette saison, l'ancien défenseur du Standard (prêté à Sclessin de 2018 à 2020) a encore été freiné par des blessures.

L'Anversois de 28 ans a été opéré du genou, il n'a pratiquement pas joué lors de la deuxième partie de saison. Cela a incité le Cercle à ne pas prolonger son contrat. Il sera donc libre cet été.

"Je quitte le Cercle de Bruges, mais je suis prêt et motivé pour une nouvelle aventure. Je me sens bien physiquement, ma blessure est derrière moi. Je veux rejouer au football", explique-t-il à Tuttosport.

L'appel de la botte

Le voir parler à un média italien ne relève pas du hasard : "J'aimerais retourner en Italie. J'y ai grandi et vécu certains des meilleurs moments de ma carrière. Je ne me fixe pas sur la Serie A ou la Serie B, du moment qu'il y a un bon projet ", explique-t-il.

Senna Miangue a également été interrogé sur Maxim De Cuyper, de plus en plus souvent cité à l'AC Milan : "Il est vraiment fort. Il est prêt pour la Serie A. Il n'est peut-être pas meilleur que Theo Hernandez footballistiquement, mais il est plus fort défensivement. L'AC Milan serait un bon club pour lui. Et la Juventus le voulait aussi, non ? Il peut assurément s'y faire une place".