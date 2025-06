Un Anderlechtois courtisé en Ecosse et en Espagne, il s'exprime sur son plan pour le mercato

Après une saison agitée, l'effectif d'Anderlecht va subir des changements importants en vue de la prochaine saison. Nilson Angulo fera-t-il lui aussi partie de la liste des départs ?

Après s'être battu pour une place de titulaire dans l'équipe de Besnik Hasi lors des récents Champions Playoffs, Nilson Angulo a vu sa cote monter ces derniers mois. L'Équatorien a encore beaucoup de déchet dans son jeu mais ses fulgurances lui ont permis de marquer des points auprès de Besnik Hasi

L'entraîneur anderlechtois n'est pas le seul à avoir remarqué cette capacité d'élimination. Le média The Herald rapporte ainsi l'intérêt du Celtic.

Mais il semble qu'il y ait également des prétendants en Espagne. Du moins, c'est ce qu'écrit Maria Jose Flores, une journaliste équatorienne. Elle mentionne que plusieurs équipes suivent de près la situation d'Angulo.

Plus de responsabilités la saison prochaine ?

Parmi ces candidats, figurent notamment Osasuna et Mallorca. Aucune offre concrète n'est encore mentionnée pour le joueur, qui dispose encore d'un contrat de deux ans à Bruxelles. Anderlecht l'ayant acheté près de deux millions il y a trois ans, il sera tout sauf bradé.

Angulo a en tout cas exprimer sa volonté de rester : "Je suis concentré sur Anderlecht, c'est là que je veux revenir à la reprise. La saison prochaine, je dois m'améliorer sur de petits détails, comme ma finition, et au fur et à mesure que je jouerai plus de matchs pour Anderlecht et mon équipe nationale, je m'améliorerai".

S'il reste à Anderlecht, il y aura davantage de concurrence sur les ailes la saison prochaine. Du moins, c'est l'objectif de la cellule sportive. Le nom d'Adnan Januzaj a notamment été évoqué.