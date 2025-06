"J'aimerais retourner en Italie, mais cela ne dépend pas que de moi" : vers un départ conséquent pour le Standard ?

Il y aura du mouvement au Standard cet été, tant dans le sens des arrivées que celui des départs. Bosko Sutalo fera-t-il partie des transferts sortants ?

Il y a un an, le Standard avait flairé le bon coup en recrutant gratuitement Bosko Sutalo. Grâce à Ivan Leko, les Rouches avaient récupéré un défenseur central fiable, autrefois acheté quatre millions par l'Atalanta. En Italie, des blessures l'avaient empêché de s'imposer dans l'équipe sur le long terme.

Il ne regrette pas de s'être relancé à Sclessin : "J'ai reçu l'appel d'Ivan Leko et du Standard et j'ai pensé que c'était une bonne décision à ce moment-là pour trouver une continuité dans le jeu et retrouver la forme que j'avais avant ma blessure", explique-t-il à Tuttomercato.

A Liège aussi, Sutalo est resté plus longtemps à l'infirmerie que prévu. A l'image de David Bates, le Croate a tiré la langue après de solides premiers mois. La situation a commencé à se gâter en hiver, ses pépins physiques ne le laissant débuter que cinq rencontres en deuxième partie de saison.

Une valeur ajoutée lorsqu'il est sur le terrain

"Tout a très bien commencé, j'ai commencé la saison avec beaucoup d'envie et de motivation, et la première partie de saison s'est très bien passée, tandis qu'en deuxième partie, j'ai eu quelques petites blessures qui m'ont fait perdre un peu le rythme, mais dans l'ensemble… je dois dire que je suis satisfait", poursuit-il.

Bosko Sutalo dispose encore de quatre ans de contrat au Standard. A 25 ans, il se sait à un tournant de sa carrière : "Nous avons une nouvelle direction et un nouveau directeur, et je n’ai pas encore discuté de l’avenir avec eux. Mon objectif est toujours de jouer au plus haut niveau possible".

Jouer au plus haut niveau possible pourrait passer par un départ : "Je suis en Belgique pour le moment, mais l'Italie est restée dans mon cœur. Le style de vie, les gens, la culture et surtout le football. J'aimerais retourner en Italie, mais cela ne dépend évidemment pas que de moi".