De duo à trio ? Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku pourraient être rejoints par un attaquant de Pro League à Naples

Si les Napolitains avaient connu de lendemains de titre difficiles il y a deux ans (Rudi Garcia peut en témoigner), le club veut construire sur son sacre en Serie A, en continuant à se renforcer. Le séjour prolongé d'Antonio Conte et la signature de Kevin De Bruyne sont déjà des premiers signaux importants en ce sens.

Et ils ne devraient pas être les seuls. Le mercato napolitain ne fait que commencer et pourrait concerner un joueur qui a crevé l'écran dans le championnat belge ces derniers mois.

Le journaliste Matteo Moretto rapporte ainsi que le club a placé Chemsdine Talbi sur sa liste. Bien qu'on ne parle pas encore d'offre formelle, des contacts auraient déjà bien eu lieu avec le joueur.

Alors qu'il se remettait d'une grave blessure en 2023/2024, Chemsdine Talbi a complètement explosé en deuxième partie de saison. Débarrassé de la concurrence d'Andreas Skov Olsen, il s'est imposé par sa technique en mouvement et sa facilité dans le dernier geste.

Ses performances en Ligues des Champions ont fait le reste : il s'est ainsi signalé au football italien avec ce doublé sur la pelouse de l'Atalanta. En fera-t-il encore sa victime la saison prochaine ?

