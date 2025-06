Voici quatre joueurs des RSCA Futures qui devraient rejoindre l'équipe première d'Anderlecht la saison prochaine !

À Anderlecht, on veut à nouveau intégrer des jeunes en équipe première la saison prochaine. Quatre noms sont déjà quasiment connus.

Basil Vroninks (18 ans, arrière droit)

Basil Vroninks est un arrière droit moderne avec un profil très offensif. Formé dès son plus jeune âge à Anderlecht, il se distingue par sa propreté technique et son excellent sens du timing dans ses interventions. Il s’est régulièrement fait remarquer cette saison avec les RSCA Futures et semble prêt à franchir un cap. Le club croit clairement en son potentiel.

Nunzio Engwanda (17 ans, défenseur central / milieu défensif)

Engwanda est considéré comme un talent exceptionnel : il a fait ses débuts en Challenger Pro League à seulement 15 ans. Très calme balle au pied, il lit le jeu comme un vétéran et peut évoluer aussi bien en défense centrale qu’au milieu. En interne, il est perçu comme un leader naturel, doté d’une maturité impressionnante pour son âge.

Anas Tajaouart (19 ans, milieu offensif)

Tajaouart est un milieu offensif créatif et techniquement très à l’aise, présent dans les équipes de jeunes du RSCA depuis plusieurs années. Il a souvent porté le brassard de capitaine chez les Futures cette saison et se distingue par sa vision du jeu, ses accélérations et son sens de l’espace. Sa progression a été récompensée par un contrat longue durée et son profil correspond parfaitement à la politique actuelle du noyau A.

Ismaël Baouf (18 ans, défenseur central)

Baouf est un défenseur central solide physiquement, doté d’un excellent placement et d’une grande intelligence de jeu. Il a rapidement fait ses débuts chez les Futures et a aussi montré son talent à l’international avec les U20 du Maroc. Sa présence rassurante en défense fait de lui un élément d’avenir dans le projet du club.