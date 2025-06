L'Union désormais plus chère qu'Anderlecht, le joueur le plus valorisé de l'histoire de la D1A frappe fort

Transfermarkt vient de dévoiler les nouvelles valeurs marchandes en vue du mercato estival. Et il y a quelques changements notables, comme dans les clubs bruxellois ainsi qu'au Club de Bruges.

Grâce à son titre, l'Union Saint-Gilloise voit la valeur marchande de son noyau augmenter de 20% et passe pour la première fois de son histoire la barre des 100 millions d'euros, s'élevant à 107,8 millions d'euros.

Bart Tamsyn analyse le marché belge pour Transfermarkt, il s'explique : "C'est surtout un collectif qui a gagné. Il n'est donc pas étonnant que pas moins de onze joueurs aient vu leur valeur décoller".

L'Union récolte les fruits de son travail

"Si nous devons tout de même regarder les noms, ce sont surtout les attaquants Franjo Ivanovic et Promise David qui se démarquent, voyant chacun leur valeur marchande augmenter de 5 millions d'euros pour atteindre respectivement 13 et 11 millions d'euros. Avec une nouvelle valeur marchande de 12 millions d'euros, Noah Sadiki s'intercale joliment entre les deux", poursuit-il.

Grâce à cette réévaluation, l'Union est désormais plus chère qu'Anderlecht, qui perd cinq millions (notamment "à cause" de Mario Stroeyekens, qui passe de 14 à 12) pour passer sous la barre des 100 millions.

L'autre changement majeur concerne Ardon Jashari, désormais évalué à 32 briques. Le suisse est tout simplement le joueur le plus valorisé de l'histoire de notre D1A : quand ils évoluaient encore en Belgique, Arthur Vermeeren, Charles De Ketelaere et Bilal El Khannouss étaient estimés à 30 millions. Enfin, notons qu'avec ses 20 millions de valeur marchande (+7), Konstantinos Karetsas est désormais le quatrième joueur mineur le plus cher de la planète foot.