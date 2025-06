Un joueur important de Charleroi en route vers un autre club de Pro League ?

L'Antwerp s'intéresse à Adem Zorgane ! Le milieu des Zèbres n'est pas contre un départ vers le Great Old.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Adem Zorgane ne manque pas d’ambitions pour la suite de sa carrière. En mars dernier, il déclarait ceci au micro de DAZN Belgium : "C’est difficile de rester aussi longtemps dans un club quand tu veux aller plus loin et que tu sais que ton potentiel est plus élevé."

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec les Zèbres, la porte est donc plus que jamais ouverte pour un départ du Sporting de Charleroi. L’Algérien est estimé à 6 millions d’euros selon Transfermarkt.

Cette saison, il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues. Jamais blessé, il a tout simplement toujours été disponible pour les Carolos. Il a joué pas moins de 3 670 minutes de jeu. Un but et six passes décisives sont à son actif.

L’Antwerp est intéressé par son profil selon le journaliste sportif belge Sacha Tavolieri. Alors que le Great Old tente également de faire venir le coach des Zèbres Rik De Mil, Adem Zorgane serait ravi de le suivre.

Les prochaines journées devraient être décisives. Ce dossier devrait évoluer rapidement.