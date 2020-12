Neymar "n'est pas venu à Paris pour jouer l'Europa League"

Le PSG a renversé la situation ce mercredi soir à Manchester United. À la baguette, Neymar, auteur d'un doublé qui a permis à son club de se sortir d'une situation délicate.

Pendant longtemps, le résultat du PSG à Old Trafford plaçait le champion de France à la troisième place du groupe H, ce qui laissait le club hors des places qualificatives avec encore une journée à jouer. Mais Neymar a pris les choses en main. Déjà auteur du but d'ouverture, il a ensuite inscrit le 1-3 à la fin de la rencontre mais a surtout dynamisé le jeu parisien et permis à son club de se reprendre en seconde période.

Le Brésilien a ensuite assumé son statut au micro de Eleven Sport (Portugal) après la rencontre : "Il y a une bonne ambiance dans le groupe, mais il manquait quelque chose sur le terrain. Il fallait courir les uns pour les autres, se battre ensemble. On a démontré ce soir qu'on pouvait le faire, car de la qualité, on en a", estime Neymar. "On a changé d'attitude et on peut à nouveau rêver de Ligue des Champions. Non, je ne me suis jamais vu éliminé. Je ne suis pas venu ici pour jouer l'Europa League", assène la star brésilienne sans fard.

Le leader dont le PSG a besoin ?

Parfois critiqué, Neymar a donc répondu présent ce mercredi. "Je me suis toujours senti leader, depuis mes 17 ans. Je suis un cadre du PSG, je veux aider mes équipiers et donner le meilleur de moi-même. Oui, je suis sur le dos de mes équipiers pendant le match, mais j'accepte aussi les critiques", pointe-t-il. "On se bat tous pour la même chose".