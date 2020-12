Quand l'entraîneur de Jérémy Doku parle déjà de... maintien

La belle saison 2019-2020 et la troisième de Ligue 1 semblent bien loin pour Rennes. Aujourd'hui, rien ne va plus. Battu par le RC Lens, le club continue à enchaîner les résultats décevants.

Rennes n'y arrive plus. Après un excellent début de saison pourtant, les choses ne semblent plus tourner depuis un mois et demi, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Après la défaite de ce week-end face à Lens (0-2), l'entraîneur de Jérémy Doku a tiré la sonnette d'alarme suite à la série de sept matches sans succès (Ligue 1 et coupe d'Europe confondues) : "Nous devons être lucides, et nous dire qu'on doit avoir l'attitude d'une équipe qui va devoir lutter pour le maintien", déclarait Julien Stéphan en conférence de presse, dans des propos repris par Ouest-France.

Une déclaration étonnante vu le classement des Bretons qui sont huitièmes, à neuf points du leader : "Nous sommes dans une spirale négative. Il faut être lucide et voir ce qu’il se passe sur le terrain. Ce n'est pas le classement qui cloche, c'est la dynamique, la production, le manque de confiance et peut-être le physique aussi", poursuivait le Français qui semble prêt à tout scénario : "Si c’est moi le problème, nous sommes suffisamment sincères au club pour prendre les décisions qu’il faudra."

Monté au jeu à la pause, Jérémy Doku n'a rien pu faire pour éviter la défaite des siens face au promu lensois. Rennes affrontera encore Séville "pour du beurre", pour ponctuer une campagne de Ligue des Champions décevante lors de la première participation de l'histoire du club à la compétition.