Bruno Fernandes récompensé par sa direction?

Depuis son arrivée à Manchester United, Bruno Fernandes a pris le club sur ses épaules.

Les dirigeants de Manchester United souhaitent offrir un nouveau contrat à Bruno Fernandes. D'après les informations du Mirror, le club mancunien veut que le milieu de terrain offensif portugais soit récompensé de ses bonnes prestations par une augmentation de son salaire.

Les Red Devils désirent doubler les émoluments du footballeur de 26 ans et lui permettre de toucher 200 000 livres par semaine, soit environ 220 000 euros. Avec cette hausse, Manchester United entend afficher sa totale confiance à l'un de ses meilleurs joueurs. Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone, l'ancien pensionnaire du Sporting Portugal a débarqué à Old Trafford durant le dernier mercato hivernal, pour la somme de 55 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, avec une année supplémentaire en option, le numéro 18 mancunien a disputé 16 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2020-2021, pour 10 buts et 6 passes décisives.