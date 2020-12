Le séjour de Pjanic en Catalogne ne se passe pas comme prévu : "Je ne comprends pas cette situation"

Le Barça s'apprête à affronter son ancien club, la Juventus de Turin en Ligue des Champions.

Arrivé cet été au Barça, Pjanic débarquait avec un statut, une grosse expérience et la tâche de remplacer Rakitic. Cependant, l'aventure semble tourner au vinaigre pour lui, qui compte six petites apparitions et une titularisation en Liga.

"Je ne suis pas satisfait et je ne peux pas l'être. Dans ma carrière, je n'ai jamais accepté l'idée de ne pas jouer, et je ne l'accepte pas plus aujourd'hui", confiait l'international Bosnien dans la Gazzetta dello Sport.

"Je suis prêt, je m'entraîne bien et je reste patient. Je ne peux rien faire d'autre. C'est une situation délicate qui ne me convient pas. Je ne comprends pas cette situation. Je sais que je peux donner beaucoup, et quand l'entraîneur m'a appelé, j'ai toujours répondu présent, j'ai été bon", a confié l'ancien joueur de Lyon.

Pjanic avait rejoint le Barça cet été pour près de 60 millions d'euro en plus de l'échange d'Arthur qui a fait le chemin inverse : "J'ai vécu des beaux moments à la Roma et à la Juventus. Maintenant, j'ai ce nouveau défi dans le plus grand club du monde", a ponctué le médian qui ronge son frein.