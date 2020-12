Roberto Martinez réagit au tirage : "Nous allons être testés comme jamais"

La Belgique connaît ses adversaires sur la route du Mondial 2022. Un tirage qui laisse Roberto Martinez enthousiaste et impatient.

Les tirages s'enchaînent pour les Diables Rouges : après la demi-finale de Ligue des Nations, Roberto Martinez a découvert ses adversaires sur la route du Mondial 2022. "Ce sont des moments excitants ! Il y a énormément d'échéances à préparer, mais ces éliminatoires ne se feront qu'en trois camps internationaux pour huit matchs. C'est très dense", souligne le sélectionneur belge. "Nous allons être testés comme jamais, car si vous faites une mauvaise série durant une période internationale, vous pouvez vite être puni".

Du côté des adversaires, difficile de parler de tirage difficile, la Belgique étant protégée par son statut de tête de série et ayant été plutôt vernie. "C'est toujours un plaisir de retrouver le Pays de Galles, où on me parlera sûrement de mon passage à Swansea à l'approche du match. L'ambiance est toujours fantastique là-bas, et Ryan Giggs y construit l'avenir", pointe Martinez au sujet de l'équipe issue du pot 2.

"La République Tchèque est-elle plus forte que le Pays de Galles ? On sait que les classements ne veulent pas toujours tout dire et que si vous ne préparez pas vos matchs comme il le faut, vous pouvez être surpris. La Biélorussie est également une équipe difficile à jouer, et notre déplacement en Estonie n'avait pas été évident lors de la précédente campagne", ajoute-t-il. Les éliminatoires du Mondial 2022 débuteront en mars prochain.