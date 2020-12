Une rencontre "spéciale" pour John van den Brom: "Toujours reconnaissant envers Anderlecht"

Le Néerlandais retrouve le Parc Astrid, six ans après son départ.

S'il était passé par le centre de formation de l'Ajax et qu'il avait entraîné Apeldoorn, Den Haag et Vitsse avant d'arriver en Belgique, c'est avec le Sporting d'Anderlecht que John van den Brom a écrit les plus lignes de son palmarès d'entraîneur.

Il a remporté deux supercoupes et un titre de champion de Belgique avec les Mauves. Le retour à Anderlecht sera donc particulier pour le coach néerlandais, vendredi soir. "Je serai toujours reconnaissant pour la chance qu'on m'a donnée à Anderlecht, y retourner sera donc très spécial", confirme-t-il.

Mais ça n'empêchera pas John van den Brom de retrouver le Parc Astrid avec ambitions. "Maintenant, je suis à Genk et nous irons à Anderlecht pour prolonger notre série." Avec une septième victoire de rang la semaine dernière, les Limbourgeois ont établi le nouveau record de leur club en D1 belge et ils ont bien l'intention d'améliorer la marque vendredi, histoire de mettre la pression sur leurs rivaux en tête de classement à l'entame de la 16e journée de championnat.