Dries Mertens à l'assist, le Napoli sur le podium

Après Romelu Lukaku, c'est Dries Mertens qui a été décisf ce dimanche en Serie A.

Belle journée pour les joueurs belges en Serie A. Comme Romelu Lukaku, Dries Mertens a pourtant été mené avec le Napoli contre la Sampdoria, mais comme son compatriote, le Napolitain a été décisif et a aidé son équipe a inversé la tendance.

C'est Jakub Jantko qui avait ouvert le score (20e) et s'ils ont longtemps été impuissants, les Napolitains sont finalement revenus au score en début de deuxième période, grâce à un centre de Dries Mertens idéalement repris par Hirving Lozano.

Le match avait tourné et le Napoli a pris les commandes de la rencontre un quart d'heure plus tard grâce à Andrea Petagna. Suffisant pour permettre aux Partenopei de s'imposer (2-1) et de s'installer sue le podium de Serie A avec 23 points, soit un de moins que l'Inter et trois de moins que l'AC Milan.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, l'Atalanta a facilement dompté la Fiorentina et en profite pour grimper à la huitième place, et l'AS Roma, qui a écrasé Bologne (1-5), conforte sa cinquième place.