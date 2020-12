Neymar s'exprime: "Pleurs, douleur, désespoir, angoisse...."

La sortie du Brésilien sur civière a donné des frissons à tous les supporters du PSG et du Brésil.

La sortie sur civière de Neymar, dimanche soir à la fin du match perdu par le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais (0-1, 14e journée de Ligue 1), a fait craindre une longue indisponibilité pour l'attaquant brésilien, victime dans les arrêts de jeu d'un tacle de Thiago Mendes.

Ce lundi, le club de la capitale a dissipé les premiers doutes. Par un communiqué, le champion de France s'est montré "rassurant" en indiquant que l'attaquant brésilien souffrait d'une entorse à la cheville gauche, un premier diagnostic qui devra être précisé après de nouveaux examens. Dans une story publiée sur Instagram, le footballeur de 28 ans est sorti du silence et affiché également son optimisme, non sans avoir eu peur de subir une nouvelle blessure longue durée. "Pleurs et douleur, désespoir, peur, angoisse, chirurgie, béquilles et autres mauvais souvenirs... Cela pourrait être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir dès que possible."

D'après L'Equipe, Neymar devrait être éloigné des terrains pendant environ trois semaines. Il ne rejouera plus en 2020 et manquera vraisemblablement les trois dernières rencontres de championnat contre Lorient, Lille et Strasbourg, d'ici la trêve hivernale.