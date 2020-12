Nouveau contrat pour Leander Dendoncker à Wolverhampton!

Désormais indétrônable dans le onze de Nuno Espirito Santo, Leander Dendoncker a décidé de lier un peu plus son avenir à Wolverhampton.

Leander Dendoncker et les Wolves, l'histoire continue! D'abord prêté une saison par Anderlecht, Leander Dendoncker s'était engagé définitivement avec Wolverhamtpon en début de saison dernière. Un an et demi plus tard, le médian belge a signé un nouveau contrat qui le lie à son club jusqu'au 30 juin 2023 et qui comprend une option pour une saison complémentaire.

Une belle récompense pour Leander Dendoncker qui avait eu besoin d'une saison pour prendre ses marques, avant de définitivement s'imposer sous les ordres de Nuno Espirito Santo. Il a d'ailleurs débuté 10 des 12 rencontres des Wolves en Premier League cette saison.

En un peu plus de deux ans, l'ancien Mauve a disputé 95 rencontres et inscrit huit buts avec Wolverhampton. Un total qu'il aura l'occasion de faire gonfler dans les mois et les années à venir.